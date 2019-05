A San Luca (RC) commemorazione nell’anniversario della strage di Capaci

Le segreterie regionali del sindacato di Polizia FSP e di ANAS Italia, coi i loro rappresentanti Giuseppe Brugnano e Gianfranco Sorbara, organizzano per il 23 maggio a San Luca, nell’anniversario della strage di Capaci, una commemorazione simbolica.

Alle 17.30 giungerà in paese una fiaccola trasportata da un gruppo di ciclisti che partiranno dal Santuario di Polsi ed alle 17.58 ci sarà l’accensione del braciere della memoria in piazza della resistenza. Le associazioni hanno invitato tutti i cittadini, le autorità politiche, militari e religiose. “Ho subito colto e condiviso l’idea di Brugnano”, dichiara Gianfranco Sorbara, “per diversi motivi: Capaci ha segnato in modo indelebile la storia d’Italia e i ricordi di tutti noi. Io stesso andai nel decennale a commemorare a Palermo; e poi San Luca oggi , specie con le elezioni alle porte, respira un’aria nuova ed ha bisogno di queste manifestazioni, fermo restando che ovviamente necessita prioritariamente di infrastrutture e politiche lavorative, ma la cultura ha anche il suo posto importante in una comunità.”