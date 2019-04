Spettacolo di beneficenza in memoria di Antonio Bellantoni

Condividi

nte&Relazionisrl impresa sociale e Groove Dance Studio ASDorganizzanoBeyond the Hook, “Oltrel’Uncino”, spettacolo di beneficenza che si terrà a Reggio Calabria il 4 maggio 2019 presso il Teatro “Francesco Cilea”.

Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Antonio Bellantoni, giovane musicista prematuramente scomparso, figlio della stimata psicologa e psicoterapeuta Elisa Mottola, Dirigente del Consultorio Familiare San Marco, e dell’avvocato Luigi Bellantoni.

La direzione artistica è affidata alla giovane coreografa reggina Cristina Foti che, con il suo gruppo di giovani talenti non professionisti, propone una rivisitazione della favola di Peter Pan. Attraverso l’eterna lotta tra Peter Pan e Capitan Uncino si racconta l’impossibile divisione tra il bene e il male, in cui un cattivo è solo una vittima della propria storia, mai raccontata.Peter Pan non incarna, pertanto, solo l’eterna giovinezza, ma il disagio provocato dalrifiuto, dall’incapacità di affrontare la vita o semplicemente di guardarla con occhi diversi; Giacomo Uncino esprime la parte crudele del bambino che non vuole crescere. Tutti i personaggi raccontano il conflitto che ogni adolescente ed ogni giovane adultoattraversa all’interno del propriopercorso di vita, muovendosi sulla sottile linea di confine che divide il bene dal male, la felicità dall’infelicità. Qualcuno, nella storia come nella vita, riuscirà, in un gioco di equilibri, a spiccare il volo, qualcun altro rimarrà imbrigliato nel proprio vissuto.

Lo spettacolo, condotto da Benvenuto Marra e Roberta Ravenda, propone in apertura l’intervento di alcuni allievi del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria che accompagneranno il ricordo del giovane musicista scomparso.

Lo spettacolo prevede una rappresentazione mattutina dedicata alle scuole ed una serale aperta alla cittadinanza con inizio alle ore 21.00.

Le Scuole interessate possono ancora aderire contattando il numero 0965.814928 o inviando una mail all’indirizzo info@menterelazioni.it

È possibile acquistare i biglietti per il serale presso le segreterie delle società organizzatrici.