“Radio Roccella Rock Contest Festival”: mercoledì 24 aprile la terza serata

In attesa del gran finale in programma per il 1° Maggio, mercoledì 24 aprile avrà luogo la terza serata del Radio Roccella Rock Contest Festival, manifestazione musicale, quest’anno non competitiva, ideata dall’ “emittente fuori dal coro” con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, rendendo loro opportuna rilevanza e visibilità e sempre accompagnata da un grande successo di pubblico, che accorre numeroso da diversi paesi per assistere e partecipare con entusiasmo alle coinvolgenti esibizioni dei cantanti o delle band.

Appuntamento alle ore 22.00, al Tiche Bar di Roccella Jonica (RC), Largo Don Molinero, quando andranno ad esibirsi i seguenti gruppi e solisti: Alessio Alì & Band (Roccella Jonica), Antonio il Grande (Tropea), Kastigo (Reggio Calabria), Eva (Siderno), Audio Kaos (Crotone), I Dinosharem (Siderno). La presentazione della serata sarà affidata alla brillante conduzione di Manuela Cricelli, con i commenti di Tony Lombardo dallo studio Mobile Azzurra, che trasmetterà l’evento in diretta audio sui canali di Radio Roccella (FM 94,800, streaming, video Facebook, YouTube, e Ustreaming), con la collaborazione di Radio Valentina e Radio Eco Sud.