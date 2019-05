Antonimina (RC), il 12 maggio la Festa delle Rose seconda edizione

Condividi

“Preparate i sensi” è lo slogan che accompagna l’invito alla Festa delle Rose 2019 che, dopo il successo della prima edizione, si terrà anche quest’anno alla Casa delle Erbe di Antonimina, domenica 12 maggio. Sarà una grande festa per gli occhi, l’udito, l’olfatto, il palato e il tatto di chi parteciperà a quello che è diventato un appuntamento di spicco per gli appassionati di rose e fiori ma anche per chi ama passare una giornata immerso nella bellezza di un paesaggio incantevole.

La Casa delle Erbe è una vera e propria oasi sensoriale ai piedi del Monte “Tri Pizzi”.

Favorite da un microclima davvero peculiare e dalla prospicienza del fiume crescono e convivono erbe e piante che non è affatto comune trovare alla stessa altitudine: dagli aranci ai ciliegi, dagli olivi ai cedri, dalle annone ai corbezzoli, dall’elicriso all’erica, dall’acanto all’opuntia, dal cisto alle felci, dalla ginestra al mirto.

Una ricchezza varietale che non finisce mai di stupire e che, tramite le attività del Circolo Casa delle Erbe e delle Agricolture, nato nel 2017, qui viene monitorata e protetta, con l’attenzione e il silenzioso fare che l’ecosistema richiede. E poi, come un vezzo, le rose che alla loro fioritura primaverile rendono indimenticabile una visita al luogo. La loro coltivazione nasce dalla passione della presidente del Circolo Marò D’Agostino, architetta paesaggista che ha l’ambiente, la sua cura e salvaguardia, come soggetto imprescindibile della personale ricerca professionale ed artistica che da anni persegue in Calabria non senza difficoltà e con risolutezza.

La Festa delle Rose, unica nella nostra regione, per la sua seconda edizione prevede un allettante succedersi di eventi: da un workshop di ecoprint a una mostra di stampati botanici su tessuto, e poi un laboratorio olfattivo, assaggi e degustazioni, performance musicali e momenti di convivialità e relax. Azioni e lezioni affidate alla guida e alla sapienza di artisti ed esperti che sapranno lasciare tracce e stimoli.

Il logo stesso della festa è disegnato ad hoc da un importante artista. Tutto per una assoluta protagonista: la regina dei fiori, nelle declinazioni molteplici e sorprendenti che la sua grazia e bellezza dona ai nostri sensi. Un appuntamento da non perdere! Info e prenotazioni 339-4018497.