Il sindaco Federico Basile ha incontrato nei giorni scorsi a palazzo Zanca l’Ambasciatore della Repubblica delle Filippine Neal Imperial, accompagnato dal Console Generale Randy Arquiza e dal Console Francesco Mortelliti.

L’incontro istituzionale, cui hanno preso parte gli assessori al Turismo Enzo Caruso e alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, è avvenuto in occasione della due giorni di attività consolare che l’Ambasciata ha organizzato sabato 17 e domenica 18 febbraio, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca.

Annualmente, infatti l’Ambasciata si sposta per due giorni da una Regione all’altra del Paese per facilitare nel disbrigo di tutta una serie di pratiche, rilascio di documenti ed informazioni ai cittadini filippini presenti, per questa due giorni, sul territorio messinese e nell’area dello Stretto.

Il Sindaco nel corso dell’incontro ha evidenziato l’importanza delle missioni consolari che “oltre a soddisfare la domanda di servizi consolari rappresentano per l’ente ospitante – ha detto Basile – momenti di confronto e di collaborazione con la comunità filippina residente sul nostro territorio, una comunità laboriosa e rispettosa delle regole, caratterizzata da capacità professionali e da tradizioni culturali che vanno ad arricchire anche il comprensorio della Città Metropolitana di Messina”.

In particolare, si è poi posto l’accento su possibili collaborazioni per promuovere opportunità di business nei reciproci territori.

L’Ambasciatore Imperial ha ricordato che “da anni intercorrono relazioni diplomatiche tra Italia e Filippine e queste occasioni sono motivo anche di promozione di iniziative culturali e commerciali per far conoscere meglio il nostro paese e allargare il ventaglio di collaborazione con le istituzioni locali”.

Al termine della visità il sindaco ha donato il crest civico, mentre l’Ambasciatore nel ringraziare il Primo cittadino per l’accoglienza e la disponibilità espressa nell’ospitare nella sede del Comune la missione consolare ha omaggiato il sindaco Basile di un dono tipico delle Filippine.