A Messina il film “Il segreto della miniera” in occasione del Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, le associazioni Cineforum Don Orione e Arknoah, in collaborazione con la società di distribuzione Cineclub Internazionale e la Multisala Apollo, intendono affrontare il complesso tema delle vicende della fine della Seconda Guerra mondiale, le foibe e tutto ciò che ne è stato il contesto, sociale, storico e politico.

Sarà proiettato il film “Il segreto della miniera”, diretto da Hanna Slak, che racconta una toccante storia vera di un minatore bosniaco (interpretato dal grande attore Leon Lucev) in Slovenia e di una miniera che le autorità volevano a tutti i costi chiusa e nascosta. L’appuntamento è lunedì 10 febbraio, alle 20.30, alla Multisala Apollo di Messina: biglietto d’ingresso sei euro, 4 per i soci del Cineforum Don Orione e Arknoah e per gli studenti dell’Università di Messina. Interverranno alla proiezione la regista Hanna Slak, in videoconferenza, per dialogare col pubblico al termine della proiezione; Fabio Rossi e Pier Paolo Zampieri, docenti dell’Università degli Studi di Messina.