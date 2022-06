Crotone – Pubblicato l’avviso per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza domiciliare nei comuni dell’Ambito Sociale di Crotone

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

L’Ambito Sociale, che comprende i comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, oltre al comune di Crotone in qualità di ente capofila, ha previsto il sostegno all’attività di cura ed assistenza di caregiver familiari.

Il caregiver si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico – fisico, l’aiuta nella mobilità integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.

Possono presentare domanda per l’accesso al budget di sostegno le persone che siano caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali o che facciano parte di programma di accompagnamento finalizzati al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Avviso e modello di domanda sono pubblicati sul sito del Comune