Le Castella Music Fest, il 18 agosto il concerto di Irama

Si aggiunge anche Irama al programma del Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di spettacoli dal vivo che si svolgerà al porticciolo di Isola Capo Rizzuto, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maria Grazia Vittimberga, che ha anche la delega al Turismo.

Irama, dopo il successo registrato nei palazzetti di tutta Italia, annuncia due nuove date estive dell’atteso Live 2022, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. I due show annunciati oggi si terranno a Piombino (LI) al Porticciolo Piazzale di Alaggio Marina lunedì 25 luglio, e ad Isola di Capo Rizzuto (KR) al Le Castella Music Fest, appunto, giovedì 18 agosto.

Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con “Ovunque Sarai” (classificatosi alla quarta posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare” (disco d’oro), sotto la direzione artistica di Shablo, progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.

I biglietti per le due nuove date estive di Irama saranno disponibili in prevendita online attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes, da lunedì 23 maggio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 28 maggio alle ore 11:00.