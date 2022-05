Per la prima volta Isola Capo Rizzuto avrà la sua “Fiera Mariana” in occasione della festa patronale dedicata alla Madonna Greca. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, in modo particolare dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga e dall’Assessore al Commercio Carlo Cassano, che ha lavorato a stretto contatto con Associazione Nazionale Ambulanti. La fiera avrà una durata di tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 maggio, sarà collocata tra Via Le Castella e Villa Ilice, con la presenza di oltre 30 stand. Ci sarà spazio soprattutto per i prodotti tipici e l’artigiano locale, oltre alle classiche “bancarelle”, aree ristoro e quant’altro. Il Primo cittadino, nel suo commento, afferma che “Lentamente stiamo tornando ad una graduale normalità, e la fiera rientra in questo contesto. Ringrazio l’Assessore Carlo Cassano per l’impegno e la classe ambulanti per la disponibilità a presenziare a questo importante primo appuntamento, che spero diventi un’occasione si ripeterà negli anni”. Pienamente soddisfatto anche lo stesso Cassano: “Siamo felici di aver stretto questo accordo con i vertici provinciali e regionali dell’ANA – UGL, che ci da l’opportunità di avviare un evento che verrà istituzionalizzato e dunque riproposto anche per gli anni successivi”. “Il nostro obiettivo – continua Cassano – è quello di creare un appuntamento fisso che anno dopo anno prenda sempre più importanza e coinvolga sempre più commercianti”. “La fiera – conclude l’Assessore – rientrata nell’ampio lavoro di ritorno alla normalità che abbiamo messo in campo dopo questi due anni di Covid e ha anche l’obiettivo di arricchire il valore della nostra festa patronale in modo che coinvolga i cittadini dei comuni limitrofi”.