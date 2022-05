Il museo di Pitagora in onda domani in prima serata sulla RAI

Il Museo di Pitagora, tra matematica e scienza, sabato 28 maggio, sarà tra i protagonisti della trasmissione “Storie della scienza” in onda su Rai Scuola.

Il filoso della scienza Telmo Pievani, conduttore insieme alla giornalista scientifica Silvia Bencivelli, si soffermerà sulla mostra interattiva della matematica “Ludomatica” e sull’allestimento “Calcolo infinitesimale ” curato dal Dipartimento di Matematica dell’Unical, entrambi ospitati all’interno della struttura museale pitagorica.

L’appuntamento, per godere la bellezza della scienza che riecheggia nel museo cittadino intitolato al filosofo di Samo, è per sabato 28 maggio, in prima serata-