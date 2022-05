Festa della Repubblica, stop alle auto sul lungomare di Crotone dal 1 al 5 giugno

Con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 1, 3 e 4 giugno 2022 e dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di domenica 5 giugno 2022

E’ stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi giorni e nei medesimi orari, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto

Inoltre con ordinanza dirigenziale, al fine di consentire le celebrazioni per la Festa della Repubblica è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 2 giugno 2022.

Nel tratto in cui si svolgeranno le celebrazioni (lido Kursaal) il divieto permane dalle ore 5.00 al fine di consentire lavori di sistemazione dell’area.

Per la concomitante celebrazione del 76° anniversario della Repubblica il tradizionale mercatino del primo giovedì del mese si terrà il giorno 9 giugno 2022.