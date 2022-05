Crotone – Task force comunale per la definizione delle pratiche di ristoro per i danni subiti da cittadini e imprenditori a seguito dell’alluvione del 2020

Prosegue il lavoro della task force comunale istituita dal sindaco Voce per definire le pratiche di ristoro per i danni subiti da cittadini ed imprenditori a seguito dell’alluvione del novembre 2020

Un lavoro che non è meramente burocratico in quanto, come precedentemente evidenziato, le pratiche pervenute dalla Regione presentavano incongruenze che mettevano a rischio l’esecutività delle stesse e il rimborso per gli stessi aventi diritto.

Questa mattina la task force comunale, coordinata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Salvatore Gangemi, ha incontrato a Catanzaro i referenti regionali del Settore Protezione Civile per una valutazione comune al fine di risolvere la problematica rilevata.

La sinergia istituzionale stabilita ha consentito di trovare una linea comune di intervento al fine di risolvere e superare in tempi strettissimi la problematica rilevata e consentire a tutti gli aventi diritto di poter usufruire del rimborso per il danno subito.