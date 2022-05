Crotone – Professionalità ed amore per i bambini: cerimonia di consegna degli attestati del corso di formazione per baby sitters

Coniugare la professionalità alla sensibilità personale e all’amore per i bambini.

Sono state le linee guida del corso di formazione propedeutico all’istituzione di un Albo Comunale dei e delle Baby Sitters, che ha visto protagoniste quindici operatrici che, questa mattina, hanno ricevuto l’attestato di frequenza nel corso di una cerimonia che si è tenuta nella Sala Consiliare.

Su proposta della Commissione Pari Opportunità, la Giunta Comunale aveva disposto di procedere alla costituzione di un Albo Comunale affinché le famiglie potessero reperire operatrici ed operatori professionali ai quali affidare i propri figli sia in via occasione, sia nei periodi o nelle fasce orarie in cui i servizi educativi o supporti di carattere familiare non siano disponibili.

Successivamente è stato emanato un avviso pubblico e selezionate le persone che hanno seguito il corso, organizzato gratuitamente da FenImprese, propedeutico all’iscrizione all’Albo Comunale.

Corso, durato tre mesi, tenuto da docenti di varie discipline che hanno fornito gratuitamente la propria professionalità.

Questa mattina la consegna degli attestati.

Alla cerimonia hanno partecipato con il sindaco Voce, la presidente della Commissione Pari Opportunità Carmen Giancotti, le consigliere di parità Dalila Venneri, Maria Grazia Grande, Anna Maria Cantafora ed Emanuela Covelli di FenImprese.

L’istituzione di questo innovativo Albo, come è stato ricordato nel corso della cerimonia, ha la finalità di fornire alle famiglie un importante aiuto nella ricerca, spesso non facile, di personale qualificato per servizi di babysitting.