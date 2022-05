Crotone – Finanziato il progetto “Calabria Movie International Short Film Festival”

Rientra tra i progetti finanziati, la proposta che l’associazione “Calabria Movie” in partenariato con il Comune di Crotone aveva presentato ai sensi dell’avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria – 2022

L’amministrazione su proposta dell’assessore allo Spettacolo Gianni Pitingolo e dell’assessore alla Cultura Rachele Via aveva aderito alla richiesta avanzata dalla associazione “Calabria Movie” di affiancare la proposta progettuale denominata “Calabria Movie International Short Film Festival”

La candidatura del progetto, che prevede tra l’altro una rassegna da dedicare al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, ha avuto esito positivo da parte della Regione Calabria che ha concesso il finanziamento, valutando positivamente la proposta culturale.

Come era stato annunciato in sede di presentazione della Mostra sui “Settanta anni del premio Crotone” che ha visto tra i protagonisti Pier Paolo Pasolini e delle altre iniziative a lui dedicate, trova continuità l’omaggio che la città di Crotone dedica al grande poeta, scrittore e regista.

Un lavoro di squadra, come sottolineano gli assessori Via e Pitingolo, che nel confermare l’associazione Calabria Movie come un giovane e virtuoso catalizzatore culturale nel campo dell’arte cinematografica, dall’altro ha visto l’impegno offerto dai funzionari comunali che con grande professionalità hanno contribuito al positivo risultato ottenuto.