Crotone – Chiusura al transito veicolare sul lungomare per lavori di manutenzione ordinaria

Al fine di consentire lavori di manutenzione ordinaria è stata disposta la proroga della chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo compreso tra piazza Rino Gaetano e l’incrocio di via Nuova Poggioreale, dalle ore 18:00 del 10 maggio 2022 alle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022