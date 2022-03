Viene trovato con della droga nell’autovettura, in manette un boscaiolo nel Crotonese

Nella tarda serata del 29 marzo u.s., i Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno sottoposto a controllo C. S., 31enne, boscaiolo con precedenti di polizia, il quale, nel corso di una preordinata perlustrazione, è stato fermato nelle strade della Frazione “Pagliarelle” a bordo della propria autovettura, attirando sin da subito l’attenzione degli operanti per via della sua visibile agitazione.

I militari, pertanto, decidevano di non limitare la loro attività alla verifica amministrativa dei documenti personali, di guida e veicolari, così effettuando un’accurata perquisizione personale e veicolare, durante la quale C. S. tentava di disfarsi di un “ovetto in plastica”, che, prontamente recuperato, è risultato contenere 16 piccoli involucri, al cui interno sono stati rinvenuti complessivamente 9 grammi di “cocaina”. Nel corso dell’attività, l’uomo è stato altresì trovato in possesso di 325,00 Euro, ritenuti il provento di una possibile pregressa attività di spaccio.

Condotto presso la Caserma della Stazione Carabinieri del luogo per il completamento degli ulteriori e dovuti accertamenti, C. S. è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e condotto presso la propria dimora in regime di detenzione domiciliare, in attesa del processo con il rito direttissimo, fissato per oggi, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati penalmente.