Una denuncia nel crotonese per detenzione di sostanze stupefacenti

Nella serata del 15 marzo u.s., i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina (KR) hanno sottoposto a controllo C. D., 35 enne, incensurato.

In particolare, l’uomo, sorpreso all’altezza di Torre Melissa da una pattuglia intenta a svolgere un preordinato servizio perlustrativo, mentre stava percorrendo la Strada Statale 106 a bordo di un’autovettura condotta dal fratello, 42enne, dopo essere stato fermato per un consueto controllo alla circolazione stradale, ha palesato un certo visibile nervosismo, attirando le attenzioni degli operanti, i quali, dopo aver effettuato una rapida perquisizione veicolare e personale sul posto, lo hanno condotto in Caserma, trovandolo in possesso, all’esito di più approfonditi accertamenti, di un involucro di cellophane contenente 33,00 grammi circa di “marijuana”, abilmente occultato all’interno della propria biancheria intima.

Al termine delle attività, la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro penale, mentre C. D. è stato deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.