Isola Capo Rizzuto – Reddito di Cittadinanza, altri 28 percettori al servizio del Comune

Sono 36 i nuovi percettori coinvolti nel progetto Isola 4.0 che punta a migliorare il decoro urbano attraverso attività che rendano più accoglienti ed ospitali gli spazi urbani e gli immobili pubblici, oltre che migliorare i servizi interni comunali attraverso l’inserimento di giovani qualificati. Il supporto ai servizi già presenti andrà a produrre un valore aggiunto per tutta la comunità aumentando la qualità dei servizi e la sensibilizzazione dei cittadini nel rispetto dell’ambiente. Si tratta, ovviamente, di lavori temporanei che puntano anche a ridare dignità lavorativa ai Percettori di Reddito di Cittadinanza attraverso servizi offerti alla comunità, in attesa che gli stessi trovino un’occupazione definitiva. Nei prossimi giorni partirà anche il progetto “Più vicini ai cittadini” che vedrà impegnate 7 percettrici, tutte donne, che si occuperanno di servizi interni, questo ha l’obiettivo di far sentire il cittadino sempre più vicino alla macchina amministrativa, garantendo alle nuove generazioni il confronto diretto con la Pubblica Amministrazione. Oltre a questi si sono già conclusi altri progetti analoghi che hanno visto coinvolti circa 60 percettori nell’anno 2021, per un totale, con i nuovi progetti, che supera le cento unità e altri progetti partiranno nei prossimi mesi rafforzandosi maggiormente nella stagione estiva.