Grande successo per il progetto “Magna Grecia Style” della Camera di Commercio di Crotone

Nelle giornate del 24 e 25 marzo 2022 si sono svolti a Dubai una serie di meeting intercamerali, seminari di presentazione del settore Oreficeria negli EAU nonché l’esibizione dei manufatti delle imprese aderenti al progetto a buyer internazionali, il tutto nell’ambito del progetto Magna Grecia Style, realizzato dalla Camera di Commercio di Crotone, in collaborazione con la Regione Calabria e la Camera di commercio italiana negli EAU per promuovere la Calabria come “a jewel of beauty beyond time” (Calabria gioiello di bellezza oltre il tempo).

Il progetto è nato con l’obiettivo di aiutare e sostenere le imprese nei processi di promozione ed internazionalizzazione e favorire le esportazioni di beni e servizi in concomitanza con lo svolgimento di EXPO DUBAI, valorizzando il settore orafo e lo stile di vita mediterraneo, basato sull’armonia e sulla bellezza, che trae origine dalle prime colonie greche sul territorio.

In piena linea con lo slogan “Beauty connects People” che contraddistingue il Padiglione Italia in Expo Dubai 2020, si è inteso valorizzare e far conoscere nel mondo la tradizione orafa calabrese e le sue radici che partono da molto lontano, almeno dal diadema aureo di Hera Lacinia o dalla Gorgone Alata custodita nel museo archeologico di Crotone, testimonianze dei tesori della Magna Grecia.

Nelle giornate del 24 e 25 marzo si sono dunque svolti degli importanti incontri tra la Camera di Commercio di Crotone e la Camera di commercio italiana negli EAU, nel corso dei quali sono state individuate le linee di azione da intraprendere per la massima riuscita del progetto, il tutto si è poi concretizzato, nella giornata del 25, in un importante seminario di presentazione del settore orafo, che ha visto la piena e attiva partecipazione delle imprese aderenti, nonché l’esibizione dei manufatti dalle