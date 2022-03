Crotone – Pubblicato avviso iscrizione mensa scolastica anno 2022/2023

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per l’iscrizione al servizio di Mensa Scolastica per il prossimo anno scolastico 2022/2023

Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via

Il servizio è diretto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, i cui genitori possono inoltrare domanda di iscrizione al Comune di Crotone entro il 30 giugno 2022.

Per facilitare la procedura di iscrizione al Servizio, la modulistica può essere ritirata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricata on-line dal sito web del Comune di Crotone.

L’iscrizione può avvenire sia in modo cartaceo che online attraverso il portale dedicato “Planet School”.

In caso di due o più figli iscritti, il genitore deve procedere a due o più iscrizioni on line.

Per le iscrizioni on line, al fine di procedere alla nuova iscrizione l’utente deve registrarsi (o essersi già registrato negli anni precedenti) al portale web https://cn.planetschool.it/pscrotone, e generare le proprie credenziali d’accesso (per le vecchie registrazioni sono attive le credenziali già in possesso del genitore).

Per le istruzioni sulle procedure di registrazione, iscrizione e utilizzo della piattaforma, si invitano gli utenti interessati a prendere visione della guida per l’iscrizione on line sul sito istituzionale del Comune di Crotone, sezione Scuola ed Educazione.

Gli utenti già iscritti negli anni precedenti possono continuare ad utilizzare le credenziali già in loro possesso collegandosi al nuovo URL

Anche per questi utenti è necessario comunque produrre nuova iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023.

Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono, contattare il Servizio Pubblica Istruzione tramite email, all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.crotone.it.