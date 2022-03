Crotone – Il sindaco Voce ha fatto visita alla sede della Lilt

Ho fatto visita, questa mattina, alla sede della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di via Botteghelle.

E’ stata l’occasione per rinnovare il ringraziamento alla presidente Patrizia Pagliuso, al vice presidente Damiano Falco, alla segreteria Maria Antonietta Granata e a tutti i volontari per il loro impegno e dedizione a favore della comunità cittadina.

Attività di prevenzione, lotta al tabagismo, campagne di sensibilizzazione, campagne di screening gratuite, progetti per le scuole. Un impegno costante e prezioso.

Tra l’altro dal prossimo 19 marzo parte la XXI edizione della Settimana della Prevenzione Oncologica che vedrà la delegazione di Crotone impegnata con importanti iniziative di sensibilizzazione

Come ho avuto modo di scrivere al presidente nazionale, in occasione delle celebrazioni dello scorso febbraio per il centenario dell’associazione, i volontari della Lilt hanno dato valore ad ogni singolo giorno del proprio secolo di storia perché è stato un giorno dedicato agli altri.

Concetto che ho voluto ribadire oggi, ringraziando per l’accoglienza.

E’ doveroso manifestare la riconoscenza della comunità crotonese per l’impegno, la dedizione, l’attenzione, l’umanità di ogni singolo volontario della Lilt.

Il sindaco

Vincenzo Voce