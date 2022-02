Litiga con i genitori e li ferisce con un coltello, denunciato 32enne nel crotonese

I Carabinieri della Stazione di Verzino (KR) hanno deferito in stato di libertà per “tentato omicidio” G. M., 32enne, incensurato, il quale, nella serata del 31 gennaio u.s., per futili motivi, nel corso di un’animata discussione con i propri genitori, di anni 60 e 56, è andato in escandescenza e ha scagliato nei loro confronti 6 fendenti con un coltello da cucina di 20 cm di lunghezza, di cui 13 di lama, attingendoli in varie parti del corpo, non in modo gravissimo.

In particolare, i militari si sono tempestivamente recati presso la dimora della famiglia su segnalazione di un privato cittadino, che, udite le urla provenire dal suo interno, ha immediatamente avvisato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina (KR), che ha disposto subito l’intervento nella citata abitazione, ove hanno trovato il giovane in stato shock e i genitori sanguinanti, nonché, poco distante dal reo e comunque nella sua disponibilità, l’arma del delitto, che è stata sequestrata.

Gli accertamenti condotti in loco hanno permesso di appurare che G. M. già soffriva di disturbi di ansia e della personalità, caratterizzati da instabilità emotiva e impulsiva, motivo per il quale, al termine dell’attività, gli operanti lo hanno sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio con l’ausilio del personale della Polizia Locale del suddetto centro, mentre la madre, che ha riportato le lesioni più profonde, è stata condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Crotone, ove si trova al momento ricoverata nel Reparto di Chirurgia, non versando in gravi condizioni.