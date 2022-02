Crotone – S. Valentino: alla biblioteca comunale appuntamento al buio…con un libro

Leggere un libro è come innamorarsi”

E’ questo lo slogan che è stato scelto per l’iniziativa “Un appuntamento al buio con…un libro” promossa dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale Armando Lucifero, in occasione di S. Valentino.

Gli ospiti della Casa della Cultura, dove è ubicata la Biblioteca, hanno preso in prestito un libro di cui non conoscevano né il titolo né l’autore, perché avvolto in un pacchetto che non ne faceva intravedere la copertina lasciandosi trasportare esclusivamente dalle proprie sensazioni e dalle frasi riportate sul pacchetto stesso.

Romanzi del vasto patrimonio librario della Biblioteca Comunale dove il tema principale è ovviamente l’amore raccontato da grandi autori come Isabella Allende o Susanna Tamaro.

Il personale dell’Ufficio Cultura e i volontari della biblioteca hanno creato per gli ospiti un vero e proprio percorso, caratterizzato da pensieri d’amore e cioccolatini, che conduceva fino ad uno spazio dedicato “all’appuntamento al buio”

Nella Sala Lettura e nella Sala Covelli, studenti e gli ospiti, inoltre, hanno trovato una dedica speciale in occasione della festa degli innamorati.

Una iniziativa che ha voluto celebrare il giorno dedicato all’amore ma che si protrarrà anche per i prossimi giorni perché finalizzata soprattutto ad incentivare la lettura.

Iniziativa particolarmente gradita dai visitatori, alcuni dei quali, non hanno immediatamente voluto “scartare” il proprio libro, riservandosi il piacere della sorpresa e della lettura presso la propria abitazione.

In programma sono previsti non solo altri “appuntamenti al buio” ma anche iniziative dedicate alla lettura e alla scrittura creativa.