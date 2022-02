Crotone – Istituita la Commissione Regolamento Verde Pubblico e Privato

Nella corso della seduta della V Commissione Consiliare presieduta dalla Consigliera Anna Maria Cantafora, tenutasi ieri pomeriggio, è stata istituita, con votazione unanime, la Commissione per il Regolamento del Verde pubblico e Privato.

Componenti della neo commissione, due di maggioranza e due di minoranza, sono: Ginetta Tallarico, Paola Liguori, Andrea Devona ed Enrico Pedace.

“Ringrazio tutti i componenti della V Commissione per il contributo offerto per la definizione di una commissione importante, chiamata ad occuparsi di temi rilevanti per il decoro urbano e la vivibilità della nostra città. Ringrazio, inoltre, la consigliera Venneri, per l’alto senso di responsabilità dimostrato nel consentire, attraverso il ritiro della sua candidatura, l’unanimità nella scelta dei componenti la commissione stessa. Sono certa che comunque la consigliera Venneri, così come ogni singolo consigliere comunale, continuerà a dare il suo contributo per la crescita della nostra comunità” dichiara la presidente Anna Maria Cantafora