Crotone – Il sindaco ai consiglieri di minoranza: “Il cambiamento è già in corso da tempo, è nei fatti”

Quando leggo alcune dichiarazioni dei consiglieri di minoranza, come quella recente, ho come l’impressione che queste esternazioni vengono fatte soltanto per contarsi. E spesso i numeri sono ballerini.

Dopo il goffo tentativo di “sfiduciare il sindaco”, ritornano a disquisire con argomentazioni trite e ritrite.

E’ proprio questo, gentili consiglieri, il vecchio modo di fare politica: parlare senza proporre.

Il cambiamento è atto, già da tempo. Perché il nostro approccio alla amministrazione della città è stato totalmente diverso rispetto al passato. E sono i fatti a parlare

Vi preoccupate dei quartieri. Bene, già venti milioni di euro sono stati assicurati, con progettazione dell’Ente, per interventi di rigenerazione urbana in tanti quartieri della città: da Papanice a S. Francesco, da Vescovatello a Gabelluccia, da Poggio Pudano al lungomare cittadino.

Altri sono stati previsti nei CIS, che hanno già passato il primo vaglio della Regione Calabria.

Antica Kroton è una realtà consolidata. Abbiamo messo il progetto in sicurezza. Il primo cantiere, quello della scuola di S. Francesco partirà a breve.

Quale impulso è stato dato con il cambio in giunta? Beh, solo per rifarci all’ultima settimana vorrei ricordare il completamento della metanizzazione nel quartiere Farina, un piano di pulizia e manutenzione del verde che è cominciato nei quartieri Gesù e S. Francesco, un piano di formazione per duecento dipendenti, la proposta per l’individuazione di un’area dismessa per la produzione di idrogeno verde.

Provate a chiedere, cari consiglieri, ad un residente del quartiere Farina se è contento di alleggerire il bilancio familiare con un servizio che attendeva da anni, per altro in questa fase anche a costo zero, o a un dipendente dell’Ente con venti, trent’anni di carriera se nel passato ha fatto mezza giornata di formazione, formazione a costo zero per l’Ente.

Questi sono i fatti, questo è il cambiamento.

Vedete, mi sono ripromesso di non replicare a sterili polemiche. Lo faccio e lo farò esclusivamente con i fatti

Ma è anche giusto che i cittadini sappiano la differenza da chi parla di promesse di futura responsabilità e chi della responsabilità ha fatto una regola del proprio percorso amministrativo.

Il sindaco

Vincenzo Voce