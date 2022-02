Crotone – Il Presidente della Provincia Ferrari ha incontrato un gruppo di lavoratori dell’Abramo

L’obiettivo deve essere duplice, puntare alla regolarizzazione degli emolumenti con il recupero anche del pregresso, ma bisognerà puntare alla continuità lavorativa, ed è per questo che sarà fondamentale essere presenti al tavolo del MISE.

Sarà lì che i rappresentati istituzionali, compresa la Provincia di Crotone, (la cui presenza è stata da me sollecitata al Vice Ministro anche attraverso la deputazione parlamentare crotonese), dovranno farsi portavoce delle istanze del territorio ed adoperarsi affinché non un solo posto di lavoro vada perso.

Non dovrà esser consentito a nessuno – ha affermato con forza Ferrari – girarsi dall’altra parte, la questione riguarda tutti noi, tutti parimenti coinvolti!”

Al presidente i dipendenti dell’Abramo hanno illustrato senza riserve le

enormi difficoltà che sono chiamati ad affrontare da circa due anni, e che

in questo inizio di 2022, sono state aggravate dalla mancanza di stipendio.

Hanno ricordato come nonostante tutto, il loro lavoro responsabile e quotidiano, la professionalità acquisita in tutti questi anni, non sia mai venuta meno.

La mancanza di liquidità ha creato e sta creando disagi e in molti casi

generato situazioni drammatiche: rate di mutuo saltate, locazioni che non

possono essere pagate, utenze che rimangono sospese.

Problematiche di cui il presidente Ferrari è a conoscenza e delle quali,

seppure in silenzio, si sta occupando, non manifestando semplicemente vicinanza e solidarietà a mezzo stampa, ma lavorando affinché tutti gli attori coinvolti e quelli che devono sentirsi parte in causa, rispondano positivamente e concretamente, ciascuno per la propria parte, le istituzioni per prime!