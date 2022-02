Crotone – Ecco la nuova Giunta comunale

Il sindaco questa mattina ha formalizzato le nomine dei nuovi componenti della Giunta Comunale assegnando le seguenti deleghe:

all’avv. Sandro Cretella le funzioni di vicesindaco, Affari Generali, Personale, Organizzazione amministrativa, Avvocatura, Comunicazione e Informazione Istituzionale

all’ing. Luca Bossi Urbanistica, Trasporti, Sport, Impiantistica sportiva, Amministrazione Digitale, PNRR

al dott. Antonio Scandale Bilancio, Patrimonio e Società partecipate

all’avv. Natale Filiberto Attività Produttive, Fiere e mercati, Servizi demografici

alla prof.ssa Rachele Via Pubblica Istruzione, Cultura e Antica Kroton

alla dott.ssa Rossella Parise Legalità dell’azione amministrativa, Lavori Pubblici e Servizi tecnici

alla dott.ssa Maria Bruni Programmazione comunitaria, Programmi Complessi, Transizione Ecologica ed Energetica, Turismo

all’avv. Filly Pollinzi Politiche sociali

all’avv. Giovanni Pitingolo Verde pubblico, Decoro urbano, Tutela e valorizzazione del centro storico, Tutela e valorizzazione dei quartieri, Spettacolo

Il sindaco ha trattenuto le deleghe Ambiente e Polizia Locale.

“Si è trattato di un pit – stop necessario per un tagliando, come avviene normalmente nel corso della vita amministrativa. Altri potranno esserci in futuro.

Utile a fare il punto sulle cose fatte, sulle cose da fare, sugli errori eventualmente commessi, sulle prospettive per il futuro, sempre tenendo come punto fermo l’interesse della comunità amministrata.

Ho ascoltato tutti, consiglieri di maggioranza, forze politiche che sostengono l’amministrazione, società civile perché il compito di un sindaco è quello di fare sue tutte le indicazioni che possono venire dall’esterno e fare sintesi. Ed è quello che ho fatto. Adesso mi aspetto che ciascuno, nella giunta e nel consiglio, assuma questo momento come una nuova sfida per l’amministrazione” dichiara il sindaco

La nuova Giunta sarà presentata domani 2 febbraio 2022 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare nel corso di una conferenza stampa