Acque reflue comunali non depurate, illecitamente sversate. Sequestrati due depuratori nel Vibonese

Nell’ambito degli specifici compiti di polizia ambientale devoluti all’Arma dei Carabinieri, finalizzati a perseguire specifiche condotte delittuose legate all’illecito sversamento di rifiuti e al conseguente inquinamento, è stata avviata, in ambito regionale, su disposizione del Comando Legione Carabinieri “Calabria”, una campagna di monitoraggio e controlli alle attività potenzialmente inquinanti, in ragione della produzione di “acque reflue domestiche/industriali”, nel cui quadro, con l’ausilio di personale dell’ARPACAL di Crotone, i militari:

della Stazione di Caccuri (KR), tra lo scorso dicembre 2021 e il corrente mese, hanno effettuato delle mirate verifiche sui “depuratori di acque reflue civili e industriali”, ubicati a Caccuri:

nella frazione “Santa Rania”, sequestrando penalmente quell’impianto e deferendo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “inquinamento ambientale”, nel dicembre u.s., il responsabile dell’ente gestore dello stesso, atteso che, dall’analisi effettuata sulle acque reflue, è stata accertata la presenza di rifiuti solidi sospesi, riversati in un vicino corso d’acqua naturale;

nella località “Campo”, sequestrando penalmente quell’impianto e deferendo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “inquinamento ambientale” e “interruzione di un pubblico servizio”, nel corrente mese di febbraio, il responsabile dell’ente gestore dell’erogazione dell’energia elettrica dello stesso, poiché, dagli accertamenti effettuati, risultava non funzionante, a causa della mancanza di corrente, con il conseguente