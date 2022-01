Crotone – Convocato il Consiglio Comunale per il 26 gennaio 2022

Ai sensi dell’Art. 30 del vigente Statuto Comunale, dell’Art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone e dell’Art. 7 del Regolamento per lo svolgimento e la videoregistrazione delle sedute degli organi in modalità telematica, è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in forma mista, presso la Sala Consiliare, in 1^ convocazione per giorno 26 gennaio 2022, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 27 gennaio 2022, alle ore 15:30 presso stessa sede – il link di collegamento alla piattaforma informatica sarà comunicato in tempo utile per partecipare ai lavori consiliari –, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Adeguamento Gruppi e Commissioni Consiliari; 3) Mozione presentata dalla consigliera Floriana Mungari avente oggetto: “Caregivers familiari”; 4) Concessione demaniale marittima per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico off-shore; 5) Discussione dei programmi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) su richiesta del consigliere Facino Santo Vincenzo +11; 6) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (proposta n. 143 Avvocatura); 7) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (proposta n. 144 Avvocatura); 8) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (proposta n. 146 Avvocatura); 9) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (proposta n. 138 Avvocatura); 10) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (proposta n. 139 Avvocatura); 11) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (proposta n. 142 Avvocatura); 12) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett e) TUEL. Competenze spettanti agli Avvocati Silvana Tassone e Marina Cizza per la difesa del Comune di Crotone, giusta convenzione del 08.06.2018. Vertenze definite con sentenze favorevole per l’Ente e con compensazione di spese; 13) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio alla Sovreco SpA, quale corrispettivo per il servizio di smaltimento degli scarti di lavorazione prodotti riferiti al Comune di Crotone per il secondo semestre 2020; 14) Riconoscimento debito Fuori Bilancio. Regolarizzazione sospeso di cassa relativo a pignoramento presso terzi. Affidamento dei lavori di riqualificazione ambientale del SIN di Crotone, Cassano e Cerchiara relativi al progetto per la bonifica dell’area archeologica – APQ Tutela e risanamento ambientale per il Territorio della Regione Calabria 28/06/2006 – DABO 03-02. CUP F12H10000000007 ; – CIG: 1234937E3C.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Giovanni Greco