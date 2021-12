Isola Capo Rizzuto – Atti Vandalici nelle scuole: si rafforza il servizio della Polizia Locale

Mentre proseguono i lavori di pulizia, igienizzazione e ripristino dei locali scolastici vandalizzati nei giorni scorsi, all’interno della sede comunale tiene banco la questione sicurezza e controllo. Nella giornata odierna si è tenuto un incontro alla presenza del Sindaco, dell’Assessore Carlo Cassano, del comandante della Polizia Locale Giuseppe Pirrò e altri dirigenti comunali per delineare le linee guida da seguire nei vari settori. Per quanto concerne la sicurezza, l’argomento atti vandalici ha avuto un enorme riscontro mediatico e nei prossimi giorni il Sindaco avrà anche un incontro in Prefettura. Intanto saranno rafforzati i turni pomeridiani e serale della Polizia Locale, con particolare riguardo alle aree scolastiche; inoltre, gli uffici competenti stanno già lavorando per avviare due importanti manifestazioni d’interesse: la prima riguarda l’installazione degli impianti di video sorveglianza; la seconda la ricerca di una società privata di sorveglianza. Durante l’incontro con i genitori era emersa la volontà dei genitori di effettuare delle “ronde” con l’ausilio delle associazioni di protezione civile, ma di questo non ci sarà bisogno perché saranno le forze dell’ordine locali, come è giusto che sia, ad occuparsene. Insomma, l’allerta rimane alta e l’argomento rimane centrale fino a quando non verrà risolto in maniera definitiva.