Crotone – Provvedimenti viabilità cittadina per eventi festività natalizie

Al fine di consentire lo svolgimento della “Notte Bianca” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi la viabilità cittadina: divieto di sosta, con rimozione coatta, nonché il divieto di transito dalle ore 16.00 del giorno 07.12.2021 sino alle ore 02.00 del giorno 08.12.2021 sulle seguenti vie:

Traversa via Firenze;

Via Ercole Scalfaro da via Firenze fino a via Venezia;

Via Luigi Pantusa da via Venezia fino a via Roma;

Via Roma dall’incrocio di via Borrelli a via Gorizia;

Via Visconte Frontera da via Roma a via Venezia;

Via Luigi Settino da via Roma a via Venezia;

Via Antonio Daniele da via Venezia a via Firenze;

Via Tito Minniti da via Firenze a via Venezia.

Inoltre, al fine di di consentire lo svolgimento della “Festa dell’Immacolata” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– divieto di sosta con rimozione coatta, per giorno 8 dicembre 2021, in via Generale Tellini dall’incrocio con la II^ Trav. di via Reggio fino a piazza Lea Garofalo e su tutta piazza Lea Garofalo dalle ore 7.00 sino alle ore 23.00;

– il divieto di transito, per giorno 8 dicembre 2021, in via Generale Tellini dall’incrocio con la II^ Trav. di via Reggio fino a piazza Lea Garofalo e su tutta piazza Lea Garofalo dalle ore 7.00 sino alle ore 23.00

Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento dell’Evento “Cinema all’aperto” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta, con rimozione coatta, nonché il divieto di transito dalle ore 15.00 alle ore 24.00, in via Napoli dall’incrocio con via Vittorio Veneto fino all’incrocio con via Azaria Tedeschi, nei giorni 8, 13,16, 17, 20, 22, 28 dicembre 2021 e 2, 4, 5 gennaio 2022