Crotone – Il 10 dicembre “Vieni in Centro”: il centro storico cittadino palcoscenico dell’evento nell’ambito delle iniziative per le festività natalizie

Il centro storico sarà palcoscenico dell’evento “Vieni in Centro” che si terrà il 10 dicembre a partire dalle ore 18.30 nell’ambito della programmazione delle iniziative per le festività natalizie promosse dal Comune di Crotone.

Alle 18.30, in via Suriano, “recital in liuteria” a cura di Giuseppe Mungari e Francesco Pupa.

Alle 19.30 nella piazzetta lungo via Suriano, “Tango argentino” a cura della scuola Kroton Tango.

Alle 20.30 in piazza S. Angelo concerto di Toxicity duo

Ed inoltre la musica degli Ottostreet band per le vie del centro storico, la mostra fotografica a cura di Krotografia in piazza Timeo, la mostra di pittura in via Suriano a cura di Villa Lucifero.

E la serata proseguirà con djset nei locali del centro storico cittadino.