Crotone – La prossima seduta del Consiglio comunale

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nonché in seduta pubblica, in presenza presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza, in 1^ convocazione per giorno 29 dicembre 2021, alle ore 10:00 e, ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 30 dicembre 2021, alle ore 10:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Interrogazione a risposta verbale del consigliere Meo Fabrizio del 21/12/2021; 2) Conferimento della cittadinanza onoraria ad Alessio Figalli; 3) Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto; 4) Conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki; 5) Regolamento generale delle entrate comunali. Approvazione modifiche ed integrazioni; 6) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crotone ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione; 7) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. – Sentenza CTP di Crotone n. 1188/01/2020 a favore dell’Avv. Salvatore Zannino; 8) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone – (TDG) riguardante la registrazione delle sentenze n. 508/19, 504/19, 326/20, 334/20, 362/20, 376/20, 394/20, 423/20, 360/20, 409/20, 458/20, 454/20, 452/20, 300/20, 308/20, 161/20, 164/20, 265/20, 268/20, 163/20, 804/19, 795/19, 529/19, 523/19, 794/19, del Giudice di pace di Crotone e delle sentenze n. 226/20, 457/2020, 1478/20 del Tribunale di Crotone; 9) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Begonio Mariafrancesca. Sentenza n. 767/2020 – Giudice di Pace di Crotone; 10) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Carcea Pantaleone. Sentenza n. 161/2020 – Giudice di Pace di Crotone; 11) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Carnè Giuseppina. Sentenza n. 396/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 12) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Cotrone Pasquale. Decreto Ingiuntivo n. 11/2021 – Tribunale di Crotone; 13) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Cristiano Rosa. Sentenza n. 535/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 14) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194 comma 1, lettera a) Tuel. Curcio Carmine. Sentenza n. 03/2017 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone; 15) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. De Santis Francesco. Sentenza n. 297/2021 – Tribunale di Crotone; 16) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Emmolo Giuglielmina. Sentenza n. 910/2020 Tribunale di Crotone; 17) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Gaetani Maria. Sentenza n. 528/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 18) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Giancotti Luigi. Sentenza n. 84/2018 – Giudice di Pace di Crotone; 19) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Ierardi Maria Rosa. Sentenza n. 60/2018 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. Spese di C.t.u. medico-legale; 20) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Laratta Maria Rita. Sentenza n. 479/2020 – Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. Spese di C.t.u. medico-legale; 21) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Lucanto Rita. Sentenza n. 607/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 22) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Messina Grazia Maria. Sentenza n. 526/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 23) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Montaleone Vincenzo. Decreto Ingiuntivo n. 6/2021 – Tribunale di Crotone; 24) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Nardozza Lucia. Sentenza n. 536/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 25) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Saffioti Elena. Sentenza n. 513/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 26) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Tricarico Salvatore. Sentenza n. 397/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 27) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Vona Franca. Sentenza n. 609/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 28) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett e) TUEL. Fattura n. 73355727 del 29/01/2021 emessa dalla Società’ Wolters Kluver – Abbonamento Leggi D’Italia; 29) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 30) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 31) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 32) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 33) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 34) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 35) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 36) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 37) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 38) Riconoscimento debito fuori bilancio “Servizi di Vitto e Alloggio per la popolazione evacuata, le Associazioni di Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco a seguito dell’evento alluvionale del 21 e 22 novembre 2020”; 39) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 40) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett e) TUEL. Competenze spettanti all’Avv. Salvatore Iannotta per le vertenze Comune c/ Antonio Piroso e Comune c/ Arch. Luigi Manfredi e avv. Luigi Ciambrone; 41) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 42) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 43) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 44) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000. (Avv. Carvelli Scherinella – proposta n. 115); 45) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000. (Avv. Carvelli Scherinella – proposta n. 106); 46) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 267/2000. (Proposta 111 Fazzolari); 47) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Leto Silvia. Sentenza n. 534/2021 – Giudice di Pace di Crotone; 48) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 (Proposta 135 Marullo); 49) Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1°, lettera a) del D. Lgs. 267/2000. (Proposta 141 Avv. Cretella).