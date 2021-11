Tour sul CIS, domani Nesci a Crotone

Domani alle 10:30 la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci sarà in Prefettura a Crotone per l’incontro con i Comuni dell’area sul Contratto Istituzionale di Sviluppo della Calabria. Saranno presenti i sindaci di Belvedere di Spinello, Caccuri, Casabona, Castelsilano, Carfizzi, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico e Verzino.