La città di Crotone aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete

Il Comune di Crotone, aderendo all’invito dell’associazione A.G.D. – Areteo (Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici) il prossimo 14 novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete illuminerà di blu, il colore scelto per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della giornata, il palazzo di Città.

Lo comunica l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese.

La Giornata Mondiale del Diabete nasce sotto l’egida e il riconoscimento delle Nazioni Unite.

Rappresenta la principale campagna di sensibilizzazione sul diabete.

Il colore scelto, il blu, ricorda il cielo che unisce tutte le nazioni

La malattia colpisce nel mondo oltre 415 milioni di persone, una cifra destinata a raggiungere i 642 milioni entro il 2040. Secondo le proiezioni dell’OMS, il diabete diventerà la settima causa di morte a livello globale nel giro di appena un decennio.

Da qui l’importanza di continuare a sostenere la ricerca, battaglia alla quale anche la comunità di Crotone si associa.