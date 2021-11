Isola Capo Rizzuto – Nominata la nuova Giunta Comunale

diversi enti, tra cui il nostro, e sarà di grande supporto nel suo campo”. Infine, il professore Giuseppe Fera: “E’ un professore in pensione stimato in tutta Italia e non solo, volevamo una personalità dal mondo accademico, esperto in urbanistica e pianificazione strategica, per far fronte situazione particolare che vive il nostro territorio, privo di qualsiasi tipo di strumento urbanistico. Penso che non potevamo scegliere di meglio e anche se conosce poco il territorio conosce bene i procedimenti che dovrà portare avanti, come il compimento del Piano Strutturale Comunale il Piano Spiaggia e altri strumenti urbanistici”. Infine, il Sindaco, ringrazia gli Assessori uscenti: “Dico grazie ad ognuno di loro, in questi due anni hanno lavorato senza sosta e hanno portato a termine diversi atti. I nuovi assessori come prima cosa dovranno confrontarsi con loro per portare avanti i procedimenti già avviati, non possiamo permetterci di perdere tempo e dobbiamo dare continuità a questi due anni”.