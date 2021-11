Crotone – Menzione speciale ai protagonisti del salvataggio in mare di migranti

“L’umanità non è anonima ma ha un nome e cognome” lo aveva detto nell’imminenza dell’evento e lo ha ribadito oggi, il sindaco Voce, in occasione della cerimonia di conferimento della “menzione speciale” ai protagonisti del salvataggio in mare avvenuto lo scorso 3 novembre al largo di Isola Capo Rizzuto.

Ed i protagonisti, rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, si sono ritrovati oggi nella Sala Consiliare per ricevere la benemerenza cittadina prevista dal Regolamento Comunale

Nella motivazione della stessa il senso di gratitudine di tutta la comunità cittadina: “per aver dimostrato, in occasione del salvataggio di migranti al largo di Isola Capo Rizzuto, abnegazione, senso di solidarietà, spirito di servizio, amore verso il prossimo e per aver dato compiuto senso alla parola umanità”

Con gli insigniti presenti il questore Marco Giambra, il comandante della Capitaneria di Porto Vittorio Aloio, il comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Luciani e il presidente della Croce Rossa Crotone Sergio Monteleone.

Con il sindaco Voce, la vice sindaco Rossella Parise che con l’ufficio di Gabinetto del sindaco ha coordinato l’organizzazione della cerimonia.

“L’umanità ha il colore delle vostre divise alle quali si guarda con gratitudine. Oggi esprimiamo la riconoscenza della comunità cittadina per quanto avvenuto lo scorso 3 novembre ma anche per il quotidiano impegno al servizio della comunità cittadina” ha aggiunto il sindaco nel suo intervento.

Gli insigniti, il cui nome resterà negli annali della città di Crotone ma soprattutto nel cuore della gente:

Per la POLIZIA DI STATO:

Commissario Capo Davide BITORZOLI

Commissario Giuseppe VELTRI

Vice Ispettore Luigi CRUPI

Agente Scelto Riccardo AGRESTI

Agente Luigi BERALDO

Agente in prova Giovanni FARRIS

Per la GUARDIA COSTIERA:

Tenente di Vascello (CP) Pierdomenico Valerio MISCIOSCIA

Guardiamarina (CP) Alessio Rosario MARCELLO

2° Capo Np Gaetano MALLIA

Sottocapo 1^CL SC Np Umberto LACALENDOLA

Sottocapo 1^CL SC Np Ivan SCRASCIA

Sottocapo 1^CL Np Giovanni ROVITO

Comandante 2^ CL Np Giorgio CORDI’

Per i VIGILI DEL FUOCO:

Ing. Francesco PASCUZZI

Ing Alberto GENOVA

Capo squadra Luigi SANTILLO

Vigile coordinatore Pasquale LUZZARO

Vigile coordinatore Vincenzo SITRA

Vigile coordinatore Domenico USSIA

Vigile esperto Carlo ARABIA

Capo squadra Giuseppe LAROSA

Vigile esperto Bruno PANETTA

Vigile Alessandro SANSONE

Vigile Gianluca DONADIO

Vigile Natalino MANICA

Per la CROCE ROSSA:

Sig. Aurelio CAPOGRECO

Sig. Sergio MONTELEONE

Sig. Jurgen BARDOSCIA

Sig. Giovanni GERACE

Sig. Matteo CRESCENTE

Sig.ra Dalila TONOLLI

Sig. Mattia BARDOSCIA

Sig. Simone FORESTA

Sig.ra Daniela ARTORELLI

Sig. Angelo CREA

Sig. Aldo RANIERI

Sig. Saverio FLOTTA

Sig.ra Francesca GRILLO

Sig. Pasquale COLURCIO