Crotone – Corso di formazione per baby sitters propedeutico all’iscrizione all’Albo Comunale

Prende corpo l’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l’assessorato al ramo per la creazione di un Albo Comunale dei e delle Baby Sitters

Questa mattina è stata presentato, nella Sala Consiliare, il corso di formazione organizzato da FenImprese, propedeutico alla formazione dell’Albo.

Su proposta della Commissione la giunta comunale aveva disposto di procedere alla costituzione di un Albo Comunale affinché le famiglie potessero reperire operatrici ed operatori professionali ai quali affidare i propri figli sia in via occasione, sia nei periodi o nelle fasce orarie in cui i servizi educativi o supporti di carattere familiare non siano disponibili.

Successivamente è stato emanato un avviso pubblico e selezionate venticinque persone che seguiranno il corso, organizzato gratuitamente da FenImprese, propedeutico all’iscrizione all’Albo Comunale.

Nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, la presidente della Commissione Pari Opportunità Carmen Giancotti, le consigliere comunali Dalila Venneri ed Antonella Passalacqua e per FenImprese Luca Mancuso e Andrea Esposito oltre ad alcune corsiste è stato illustrato l’iter che ha portato alla istituzione di questo innovativo Albo la cui finalità è quella di fornire alle famiglie un primo importante aiuto nella ricerca, spesso non facile, di personale qualificato per servizi di babysitting.

Il corso che si svolgerà presso FenImprese è propedeutico alla iscrizione in quanto è fondamentale che gli iscritti all’Albo siano in possesso della necessaria specializzazione e capacità professionale