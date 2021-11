Crotone – Consiglio Comunale: “NO” alla realizzazione della discarica di Giammiglione

Un “no” netto, convinto e senza appello, quello espresso dal Consiglio Comunale, nel corso della riunione di questa sera, riguardo la possibile realizzazione di una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non in località Giammiglione.

Al termine di un lungo e partecipato dibattito che vedeva l’importante punto all’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha deliberato la sua netta contrarietà all’ipotesi della realizzazione della discarica.

Lo ha fatto attraverso un deliberato, approvato all’unanimità che ripercorrere il percorso amministrativo fino alla recente Conferenza dei Servizi dello scorso 20 ottobre.

Il Consiglio rimarca come la salute dei cittadini debba essere tutelata contrastando ogni tipo di azione che possa comprometterla oltre ad evidenziare che l’area interessata dal progetto della discarica sia ricca di valenze naturalistiche e paesaggistiche e vocata a un’agricoltura di pregio ed è fondamentale che l’habitat interessato debba essere salvaguardato da interventi che turbino l’integrità e la funzionalità ecosistemica

Il Consiglio, inoltre, ricorda come avverso il rilascio del provvedimento favorevole di VIA e AIA sul progetto della discarica presentato, il sindaco aveva già espresso contrarietà nella sua duplice qualità di Sindaco della Città e di Presidente dell’ATO Crotone, adducendo che il territorio di Crotone ospita già una discarica per rifiuti pericolosi ed inoltre, che esistono altre discariche che hanno visto il territorio accogliere nel tempo milioni di tonnellate di rifiuti e che la funzione originaria di tali impianti, intesa al servizio allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica del SIN, oggi non ha più ragione d’essere, atteso che il POB fase 2 relativo alla bonifica del SIN, avente ad oggetto l’allontanamento fuori regione dei relativi rifiuti è stato già approvato.

In particolare il Consiglio ha deliberato:

– di essere contrario alla realizzazione della discarica per rifiuti, pericolosi e non, la cui realizzazione è stata proposta, dalla Ditta Maio Guglielmo Srl in località Giammiglione del Comune di Crotone

– di fornire indirizzo al Sindaco e Giunta di dare attuazione alla delibera in ogni circostanza in cui l’Amministrazione debba esprimersi nel merito della realizzazione della discarica per rifiuti pericolosi e non, proposta dalla Ditta Maio Guglielmo Srl, in località Giammiglione del Comune di Crotone

Ha espresso altresì la propria ferma contrarietà alla realizzazione di nuove discariche nonché all’utilizzo di quelle esistenti al fine di smaltire le scorie ed i rifiuti provenienti dalla bonifica dei siti industriali del territorio comunale e provinciale

Si esprime ancora la ferma contrarietà alla realizzazione sul territorio Comunale di ulteriori discariche per lo smaltimento di rifiuti nonché all’utilizzo delle discariche attualmente esistenti, al fine di smaltire rifiuti che provengano da Comuni diversi da quelli del territorio Provinciale;

Si autorizza il Sindaco e l’Amministrazione ad ogni azione conseguenziale che sia rivolta al perseguimento degli scopi prefissati, raccomandando al Sindaco ed all’Amministrazione di promuovere il preventivo coinvolgimento delle preposte commissioni consiliari permanenti in ogni iniziativa, valutazione ed atto deliberativo che sia rivolto al perseguimento delle finalità suddette, anche unitamente alla Regioni o altri Enti o Associazioni