Isola Capo Rizzuto accede alla rete superveloce, accordo con TIM per la Superfibra

Isola Capo Rizzuto si appresta a diventare la prima cittadina della provincia, e tra le prime in Calabria, ad accedere alla Banda Ultra Larga di Tim che consentirà ai cittadini di potersi connettere ad una rete superveloce. Nella mattinata odierna, infatti, il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha stipulato un accordo con TIM per consentire a quasi l’intera cittadinanza del territorio di poter usufruire di una linea super veloce.

In particolare, il comune di Isola ha aderito al piano Fiber-To-The-Home (“FTTH”) portato avanti dall’azienda FiberCop, che intende realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica (mille mega certificati), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire accesso wholesale a condizioni tecniche ed economiche vantaggiose per gli utenti finali. L’obiettivo del Sindaco e dell’intera amministrazione è quello di fornire il territorio di una connessione stabile e veloce che consenta a tutti di poter lavorare e studiare da casa senza alcun problema, come spesso succede oggi soprattutto nelle zone periferiche. L’obiettivo che si è posto l’amministrazione, in piena sintonia con FiberCop, società partecipata di TIM, è quel di raggiungere, nel giro di un anno, almeno l’80% delle unità abitative dell’intero comune di Isola, e dunque coinvolgendo pienamente tutte le frazioni e le contrade. L’obiettivo non è utopico ma molto realistico, i primi lavori partiranno già nelle prossime settimane e interesseranno il centro cittadino per poi cercare di coprire le frazioni turistiche prima dell’arrivo della stagione estiva. Il progetto rientra nel Piano Strategico per lo sviluppo della banda ultra – larga, approvato dal Consiglio dei Ministri, e denominato “Strategia italiana per la Banda Ultralarga”.