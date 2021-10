Illeciti ambientali – Sequestrate 5 discariche abusive e deferite 6 persone nel Crotonese

Dal principio del mese di ottobre, il Comando Provinciale Carabinieri di Crotone ha eseguito una campagna di controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali e in particolare all’individuazione sia di aree pubbliche e private contenenti rifiuti ivi stoccati o abbandonati senza le prescritte autorizzazioni che di soggetti privi di licenze e permessi intenti a trasportarli in luoghi, ove sarebbero stati successivamente abbandonati.

Nel corso delle attività, che hanno interessato l’intera provincia, sono state sequestrate complessivamente 5 aree perlopiù agricole, aventi ciascuna dimensioni variabili tra i 500 e i 15.000 mq., ove i proprietari, che in 4 casi s’identificavano anche negli utilizzatori, avevano realizzato dei veri e propri depositi per lo stoccaggio, senza alcuna differenziazione, di rifiuti di vario genere a natura, anche appartenenti alle categorie speciali e pericolose, quindi difficilmente biodegradabili, in assenza delle prescritte autorizzazioni e della prevista impermeabilizzazione dei terreni sottostanti per la salvaguardia delle eventuali falde acquifere. In tal senso, in taluni interventi, particolarmente prezioso è risultato l’ausilio dei Carabinieri del gruppo Forestale del Capoluogo, chiamati a concorrere nelle operazioni, in ragione delle loro specifiche competenza istituzionali.

I terreni sottoposti a sequestro si trovano a Isola Capo Rizzuto, nelle località Vermica, Sovereto e San Costantino, nonché nella Contrada Capo Rizzuto, e solo uno a Cirò Marina.

Diversa è invece la situazione riguardante l’area ubicata in quest’ultima località, di proprietà di una Parrocchia del luogo, ove era ospitato un 53enne, disoccupato, con precedenti di polizia, il quale se ne era arbitrariamente impossessato, senza alcuna autorizzazione,