Crotone – Firmata l’ordinanza per dare avvio alla raccolta differenziata della frazione organica nel centro cittadino

Il sindaco Vincenzo Voce ha firmato l’ordinanza con la quale si da avvio alla raccolta differenziata della frazione organica nel centro cittadino.

Il servizio sarà svolto in modalità stradale e riguarderà le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel perimetro che comprende via IV Novembre, via Bologna, via Crea, viale Regina Margherita, via Poggioreale, via Roma, corso Mazzini, via Matteotti

Mentre si stanno già posizionando gli appositi contenitori (cassonetti di colore marrone), in cui va esclusivamente conferito la frazione organica in sacchetti biodegradabili e compostabili, è prevista, a cura di Akrea, la distribuzione di materiale informativo all’utenza interessata con le indicazioni relative per dare modo ai cittadini di conoscere approfonditamente le modalità di conferimento.

Dopo l’avvio sperimentale, che sta dando risultati molto positivi, nei quartieri Poggioverde e Margherita, si compie un altro passo importante sulla strada della completa estensione a tutta la città del nuovo sistema di raccolta differenziata.

Resta fondamentale la collaborazione dei cittadini per raggiungere il risultato che ciascuno auspica: una città pulita ed ordinata

Nell’ordinanza sindacale oltre ad essere evidenziate le zone di ubicazione dei cassonetti sono indicate anche le frazioni organiche da conferire.