Incidente a Isola Capo Rizzuto, due morti e un ferito grave

Due morti e un ferito grave. È il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ad Isola Capo Rizzuto. Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano viaggiando a bordo di una Bmw, quando per cause in corso di acccertamento, l’auto è finita fuori strada concludendo la sua corsa senza controllo contro un muro in via Capo Rizzuto.

Immediati i soccorsi sul posto del personale del 118 che hanno rinvenuto uno dei tre già deceduto, un altro passeggero invece è deceduto in ospedale a causa delle gravi condizioni in cui versava, mentre il terzo giovane si trova in prognosi riservata all’ospedale di Crotone.