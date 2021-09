Crotone – Riunione in prefettura sul Settore Urbanistica

Comunicato stampa riunione in prefettura su Settore Urbanistica

Comunicato stampa n. 487/2021

Autore: Red.

Fonte: Sindaco – Assessorato all’Urbanistica

Data: 14 settembre 2021

Titolo: Riunione in prefettura sul Settore Urbanistica

Testo:

Questa mattina, in videoconferenza, si è tenuta una riunione convocata dal prefetto che ha avuto per oggetto il Settore Urbanistica del nostro Ente.

Ho partecipato con l’Assessore al ramo Ilario Sorgiovanni e con il Dirigente ad interim del Settore ing. Salvatore Gangemi.

Ringrazio sua eccellenza il prefetto per la consueta sensibilità istituzionale che ci ha consentito di fare il punto della situazione così come gli ordini professionali che avevano manifestato la necessità di tale incontro.

Ho riferito ai presenti che il Settore IV Urbanistica, nell’ambito di una situazione complessa di tutti i Settori dell’Ente, evidenzia una particolare criticità dovuta all’eccessivo carico di competenze, alla carente pianta organica e alle disfunzioni frequenti della piattaforma regionale SUE.

Siamo, naturalmente, intervenuti per migliorare la situazione.

Abbiamo innanzitutto proceduto a scindere alcune competenze in carico al Settore IV creando un apposito Settore VI Ambiente e una nuova unità operativa dedicata esclusivamente al progetto “Antica Kroton”.

Mentre per quest’ultima è stato già individuato il dirigente ad hoc, sono in corso le procedure per l’individuazione del dirigente del Settore IV Urbanistica e del Settore VI Ambiente.

Per quanto attiene la pianta organica sono stati assunti, attraverso procedure ad evidenza pubblica, cinque Istruttori Tecnici, di cui due assegnati al Settore Urbanistica, due al Settore Ambiente ed uno ai Lavori Pubblici. A breve si procederà con ulteriori assunzioni, vitali per il funzionamento dei tre Settori.

Allo stesso modo ho ribadito, nel corso della riunione, la specifica volontà di collaborazione che l’amministrazione intende rinnovare con gli ordini professionali anche attraverso specifici protocolli di intesa per prevedere tirocini di giovani professionisti presso l’Ente.

Il sindaco

Vincenzo Voce