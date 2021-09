Crotone – Proroga tirocini ex percettori mobilità in deroga

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi e dell’assessore al Personale Sandro Cretella, ha deliberato l’adesione alla manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.

L’amministrazione si candida al finanziamento previsto dalla Regione Calabria al fine di garantire la prosecuzione di un percorso che già sessanta persone hanno svolto presso l’Ente Comunale.

Figure professionali alle quali non solo è stata restituita dignità di lavoratori ma che si sono perfettamente inserite nella macchina amministrativa fornendo in ogni settore dell’Ente un supporto importante nei mesi scorsi.

Con la delibera di Giunta Comunale approvata l’amministrazione conferma l’interesse per accedere al finanziamento formalizzando la volontà di favorire percorsi di politiche attive in favore di ex percettori di mobilità in deroga.