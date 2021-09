Crotone: presso il Museo di Pitagora verrà presentato il Festival degli scacchi

Oggi alle ore 11,00 presso il Museo di Pitagora verrà presentato il Festival degli scacchi, memorial “Melo Pulvirenti”, che, dal 13 al 19 settembre, sarà ospitato all’interno di Parco Pitagora.

Nello specifico, dal 13 al 17 settembre, tutti i pomeriggi dalle ore 16 in poi, si terranno lezioni gratuite per principianti e giocatori alle prime armi. Dal 18 al 19 settembre, invece, si darà il via al torneo aperto a tutti, senza limiti d’età o punteggio . Si inizierà alle ore 16 fino alle ore 20. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.summerinvasionkr.it.

Alla conferenza parteciperanno i rappresentanti dell’associazione scacchistica crotonese, componenti della famiglia Pulvirenti.