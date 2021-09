Crotone – Mostra Fotografica di Biblioteca di Quartiere: il racconto per immagini di una esperienza unica

E’ stata un’esperienza unica che ha costituito un modello sul quale puntare anche per i prossimi anni.

E’ il progetto Biblioteca Casa di Quartiere “Bibliotec@…un libro ovunque”, (Piano Cultura Futuro Urbano finanziato dal Mic – Ministero della Cultura), promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Crotone.

Un programma che ha visto coinvolti ben quattordici partner di progetto e ulteriori associazioni culturali ed enti (Amici del Tedesco, Artigiano Maestro Liutaio, Circolo Ibis per l’ambiente, Gak Gruppo Archeologico Krotoniate, Krotografia, Kromix, Libreria Cerrelli, Lions Club Hera Lacina, Noi Mamme e Bebè, APS Pantagruel, Restauratore Cesare Nicoletta, Rotary Club Crotone, Società Dante Alighieri, Curia Arcivescovile di Crotone, Associazione Io Resto, Controtempo Teatro e Fondazione D’Ettoris, per la realizzazione del servizio Bibliobus), che da febbraio a settembre hanno promosso, coordinate dall’assessorato alla Cultura, decine di iniziative spazianti in ogni campo: laboratori ludico-didattici per bambini, seminari e convegni, laboratori di liuteria e restauro, incontri con gli autori, visite guidate per la valorizzazione e la riscoperta del centro storico, concerti, mostre fotografiche ed artistiche.

Insieme per porre in essere basi solide per la costruzione di un patto sociale di comunità, quale perno fondante di un’azione di crescita collettiva.

Per raccontare e concludere questa esperienza la mostra fotografica promossa da Krotografia che si è inaugurata ieri sera, alla Sala Margherita – riqualificata proprio grazie a questo progetto – e che sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, e il martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 19.00.

Nel corso dell’iniziativa tenutasi ieri sera, è stato anche presentato il catalogo realizzato da Krotografia, dal titolo “Bibliotec@… un libro ovunque”, una raccolta di 120 scatti documentativi delle attività, comprendente la il riepilogo delle attività svolte da ciascuna delle associazioni aderenti al progetto.

Iniziativa alla quale con l’assessore alla Cultura, Rachele Via, e Fabrizio Carbone, di Krotografia, hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni che sono state protagoniste del progetto.

L’assessore Via, nel corso del suo intervento, ha evidenziato la sinergia che si è instaurata tra le associazioni e che ha permesso di promuovere cultura in un periodo particolare e difficile come quello vissuto a causa dell’emergenza pandemica, ringraziandole per la preziosa collaborazione ed estendendo tale ringraziamento anche a Valeria Cassano e Carmen Messinetti dell’Ufficio Cultura del Comune, per il lavoro svolto.

L’emozione nel presentare la pubblicazione da parte di Fabrizio Carbone di Krotografia è stata la testimonianza della passione ed attenzione che ciascuna associazione ha avuto nel contribuire alla riuscita del progetto.