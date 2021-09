Crotone – L’avvocato Antonio Clausi designato Garante per i diritti delle persone con diversa abilità

L’avvocato Antonio Clausi è stato designato Garante per i diritti delle persone con diversa abilità.

La designazione è avvenuta con decreto sindacale a seguito di procedura di evidenza pubblica con la quale è stato richiesto di presentare manifestazione di interesse per la nomina.

Tra le candidature pervenute ed a seguito di colloquio individuale è stato designato l’avv. Clausi.

Crotonese, 53 anni, l’avv.to Clausi ha una elevata esperienza in materia di tutela dei diritti.

Per il Comune di Crotone il Garante per i diritti delle persone con diversa abilità è una figura innovativa in un settore particolarmente delicato della vita della comunità cittadina.

Si adempie, tra l’altro, a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 119/2018 e alle normative specifiche regionali, nazionali ed europee.

Il Garante si pone come punto di riferimento sul territorio comunale per le persone con diversa abilità per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

Il Garante è posto a supporto dell’amministrazione e promuove tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità con particolare attenzione all’integrazione e all’inclusione sociale.