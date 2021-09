Crotone – Continuano i controlli sul fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica

Continuano i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, su tutto il territorio della Provincia, per contrastare l’illecito fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica e dei furti d’acqua, particolarmente diffuso nel periodo estivo.

I militari della Stazione di Torre Melissa, al termine di accertamenti, eseguiti con l’ausilio di personale della Sorical (società che gestisce le opere idriche in quel comune), hanno denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, un 67enne del luogo, per furto aggravato, in quanto presso un terreno di sua proprietà sito a Melissa, in località Manna, vi erano un contatore meccanico ed una tubazione in polietilene, attraverso la quale l’acqua, proveniente dalla locale rete idrica comunale, veniva illecitamente convogliata in un fabbricato destinato a ricovero di capi di bestiame.

A Belvedere Spinello, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per lo stesso reato un uomo del posto. I militari, con personale della società “Sorical“, hanno infatti proceduto al controllo di un’abitazione privata allacciata abusivamente alla condotta della rete idrica pubblica, senza alcuna autorizzazione e senza il previsto contatore idrico.