Strongoli (KR) – Controlli dei Carabinieri e della Capitaneria di porto: oltre 6000 mq occupati abusivamente

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina unitamente al personale della Capitaneria di Porto di Crotone stanno eseguendo una serie di mirati controlli lungo il litorale di competenza, sul rispetto della vigente normativa in ambito di occupazione di aree demaniali, con particolare riferimento agli stabilimenti balneari e alle aree di rimessaggio barche.

In occasione degli ultimi controlli, a Strongoli Marina, i militari hanno accertato l’abusiva occupazione di circa 6.000mq di suolo demaniale marittimo, mediante la predisposizione di una vera e propria attività di rimessaggio imbarcazioni. Sull’area in parola, che insiste in parte sull’arenile, sono state rinvenute oltre 130 unità da diporto.

Nei giorni precedenti i controlli avevano invece interessato le aree destinate alla balneazione, riscontrando che il titolare di un noto bar ristorante aveva abusivamente occupato, mediante il posizionamento di ombrelloni e lettini da spiaggia, oltre 220 mq di arenile, impedendone di fatto la fruizione da parte della collettività.

In entrambi i casi, i titolari non disponevano di alcun titolo autorizzativo, venendo pertanto deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica e sanzionati ai sensi del Codice della Navigazione.

I controlli continueranno nell’ambito delle ordinarie attività d’Istituto.